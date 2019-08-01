Главные фонтаны Петербурга на день ВДВ будут находиться под охраной

Купание в петербургских фонтанах в день ВДВ будет пресекаться.

Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщила, что в этом году отключать фонтаны не будут. Однако, возле фонтанов в центральных районах, а также на Московской площади будут дежурить специалисты «Водоканала» совместно со стражами порядка.

«Как только человек залезет в фонтан, мы будем отключать подачу воды. Как только человек вышел, по просьбе сотрудников органов, мы возвращаем подачу воды», — поясняет ведомство.

Данные меры предприняты для того, чтобы обеспечить безопасность горожан и не допустить порчу фонтанов. «Водоканал» также напомнил, что фонтаны города совсем не предназначены для купания. Вода в них меняется не каждый день — в нее попадает пыль, мелкий мусор, по этой причине в ней скапливаются бактерии и грязь. Также купальщики могут повредиться о светильники и металлические насадки, размещенные в чашах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы спасаются от жары в фонтанах.