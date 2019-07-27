Петербуржцы спасаются от жары в фонтанах

В Парке 300-летия Петербурга люди как на пляже. Фото: dariaromanova1898 / Instagram

В Парке 300-летия Петербурга люди как на пляже. Фото: dariaromanova1898 / Instagram

По данным гидрометцентра, в субботу, 27 июля, температура воздуха в Санкт-Петербурге высока и держится на аномальной отметке в 30 градусов по Цельсию.

По словам ведущего специалиста «Центра-Фобос» Михаила Леуса, данная температура примерно на пять градусов выше, чем привычные показатели в данный временно период за многие годы, пишет «Фонтанка».

Жители Санкт-Петербурга по-разному спасаются от жары: кто-то сидит дома, кто-то отправился на природу, а некоторые отдыхают в парках. Последние охлаждают свой пыл в городских фонтанах.

Посетители фонтанов активно делятся фотографиями и впечатлениями в социальных сетях. В Парке 300-летия Санкт-Петербурга большое количество людей в купальниках прогуливаются по фонтанам.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что к воскресенью в Санкт-Петербурге спадет аномальная жара.