К воскресенью в Петербурге спадет жара

В течение дня в Петербурге будет переменная облачность, а днем пройдут кратковременные дожди. Фото: pixabay

В течение дня в Петербурге будет переменная облачность, а днем пройдут кратковременные дожди. Фото: pixabay

Кратковременный дожди и северный ветер принесут прохладу в Петербург.

27 июля ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщило, что в воскресенье в Северной столице станет немного прохладнее.

Синоптики прогнозируют, что днем температура воздуха составит от 24 до 26 градусов тепла. В течение дня в Петербурге будет переменная облачность, а днем пройдут кратковременные дожди. Жара спадет благодаря порывам северного и северо-восточного ветра скоростью 7-12 метров в секунду.

Предстоящей ночью преимущественно без осадков и от +18 до +20 градусов с порывами ветра 2-7 метров в секунду.

Метеорологи добавили, что атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сегодня в Петербурге ожидается 30-градусная жара.