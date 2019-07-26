Сегодня в Петербурге ожидается 30-градусная жара

В пятницу, 26 июля, жителей и гостей Санкт-Петербурга ожидает настоящая летняя жара.

По данным метеорологов, на территории Северной столицы температура воздуха сегодня, 26 июля, заметно поднимется и будет составлять от 24 до 29 градусов по шкале Цельсия.

Вместе с жарой петербуржцев ждет переменная облачность, активного солнца сегодня почти не будет. Тем не менее воздух днём все равно прогреется, и термометры покажут отметку до 30 градусов жары.

К ночи температура пойдет на спад. В ночь с пятницы на субботу, с 26 на 27 июля, в Санкт-Петербурге станет немного прохладнее — температура опустится до 19-21 градусов Цельсия.

Ветер при этом будет почти не заметен — около 1-2 метров в секунду. Атмосферное давление не выйдет из рамок нормы и составит от 764 до 765 мм ртутного столба.

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