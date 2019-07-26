Ладожский парк благоустроят к октябрю

Государственная административная-техническая инспекция выдала 181 ордер за неделю на проведение работ, связанных с благоустройством территорий Петербурга.

В четверг, 25 июля ГАТИ выдала разрешение на благоустройство Ладожского парка, находящегося в Красногвардейском районе города. Парк расположен на пересечение улицы Передовиков и проспекта Косыгина. Здесь с 16 июля по 14 октября 2019 года будут проходить работы по ремонту набивных дорожек и восстановлению газона. За этот период в парке посадят 83 саженца и установят детское игровое и спортивное оборудование., сообщают в пресс-службе ведомства.

Также ГАТИ выдала разрешение на ремонт дорожного покрытия Зеленого моста через Мойку в период с середины июля текущего года по 20 мая следующего. Также до 15 октября 2019 года появятся велодорожки на улицах Бухарестской и Типанова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперты прокомментировали программу по благоустройству Петербурга.