Эксперты прокомментировали программу по благоустройству Петербурга

Эксперты прокомментировали программу по благоустройству Петербурга
О программе благоустройства положительно отзываются эксперты. Фото: pixabay

В ближайшие годы в Петербурге появится много общественных пространств.

Жителей Северной столицы волнует вопрос об улучшении общественных пространств и внутридворовых территорий. Соответствующую городскую программу исполняют городские власти, а врио губернатора Александр Беглов держит исполнение на особом контроле. Целью проекта является формирование комфортной среды.

Уже в этом году будет проведено благоустройства Новокрестовской набережной и появятся новые общественные пространства на набережной реки Карповки и у стадиона на Крестовском.

О программе благоустройства положительно отзываются эксперты.

Так, член правления Санкт-Петербургского союза архитекторов говорит: «Считаю, что ее оценивать нужно положительно». Он добавил, что самое главное — это то, чтобы в Петербурге появлялись новые проекты с новым функционалом.

А председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленобласти доволен тем, что правительство Петербурга повернулось лицом к проблеме с мусорными свалками.

Напомним, что Беглов призвал решить проблему со всему несанкционированными свалками, в частности он предложил ужесточить наказания для организаторов несанкционированных свалок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на благоустройство Петербурга в этом году потратят 10,4 млрд рублей.

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