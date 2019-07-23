На благоустройство Петербурга в этом году потратят 10,4 млрд рублей

В прошлом году на на программу благоустройства из бюджета Петербурга было потрачено 7,9 млрд рублей, в этом году на это выделено еще на 2,5 млрд рублей больше.

Вчера на совещании в городском правительстве врио губернатора Александр Беглов сказал, что изучение мнения горожан показало, что благоустройство — один из самых животрепещущих вопросов. Беглов подчеркнул, что сейчас запущена одна из самых масштабных программ по благоустройству — «Формирование комфортной городской среды», которая будет выполнена в срок и качественно, чтобы потом не переделывать, говорится в сообщении администрации Петербурга. В этом году в нее включено около 600 дворов, которые надлежит привести в порядок.

Кроме того, ранее Беглов на встрече с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном сообщил, что правительство города выделило 1,2 млрд рублей на повышение безопасности детских, образовательных и лечебных учреждений.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов призвал качественно строить станции метро и не гнаться за сроками