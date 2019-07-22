Беглов призвал качественно строить станции метро и не гнаться за сроками

Беглов призвал качественно строить станции метро и не гнаться за сроками
Александр Беглов. Фото: https://vk.com/spb.zapobedu

Если возникнет хоть малейшая угроза безопасности, то новые станции метро Фрунзенского радиуса не будут вводить в эксплуатацию.

22 июля врио губернатора Александр Беглов прокомментировал открытие строящихся станций метрополитена Фрунзенского радиуса. Он сообщил, что на данный момент строительство станций идет по графику, отставание было нагнано. Беглов обратил внимание на безопасность граждан, которые будут пользоваться этим метро. Он добавил, что за сроками не надо гнаться, чтобы не было такого, что станцию сначала открыли, а потом закрыли.

«Если будет угроза безопасности пассажиров, открывать не будем», — говорит Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что первый поезд прибыл на конечную станцию Фрунзенского радиуса. Состав прибыл на станцию «Шушары» от «Международного», а также смог доехать до депо. По предварительным данным, станции метро введут в эксплуатацию уже в начале сентябре текущего года.

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