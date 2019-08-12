Горизбирком сменил главу ТИК №29 Фрунзенского района

Председатель ТИК №29 Динэ Серебренникова отправлена в отставку.

Помимо этого, Серебренникова будет привлечена к административной ответственности за допущенные нарушения в формировании окружных комиссий. В отношение работы ТИК №29 вынесено 25 решений о незаконном бездействии.

Глава регионального отдела Партии роста Павел Швец, сопартийцы которого, собственно, и не могли получить регистрацию в 29-м ТИК, однако высказался против отставки Серебренниковой, указав, что она пыталась решать возникающие проблемы, однако наталкивалась на противодействие других членов комиссии.

Тем не менее, глава Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что Серебренникова «самоустранилась».

«Она работает в самостоятельном режиме. При этом, допуская массу нарушений. По нашему мнению, не организует выборы в той мере, как это положено», — приводит слова Миненко ЗакС.ру.

Новым главой ТИК №29 стал Борис Островский. Помимо этого, в состав ТИК ввели ещё четырёх человек, включая двоих представителей противоборствующих сторон: «Партии роста» и «Единой России».

Ранее GazetaSPb сообщала, что бывший силовик стал главой комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.