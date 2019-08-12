Подключиться к «Ленэнерго» можно будет при помощи мобильного приложения

Подключиться к &#171;Ленэнерго&#187; можно будет при помощи мобильного приложения
Пока подобные услуги доступны только пользователям iOS. Фото: pixabay.com

Мобильное приложение для iOS запустила электросетевая компания «Россети Ленэнерго». С его помощью заявитель сможет пройти все этапы технологического подсоединения к электрическим сетям.

Мобильное приложение, пока существующее только в варианте для «Яблока» позволяет отправить заявку на подключение, просматривать статус заявки онлайн и вести переписку с компанией — например, сообщить ей о готовности технических условий со своей стороны. Перечень операций идентичен «Личному кабинету» на сайте компании. В ближайшее время «Ленэнерго» планирует портировать приложение на платформу Android.

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