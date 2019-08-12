Средний чек ниже среднего

Средний чек ниже среднего
Прилавок с овощами и фруктами. Фото: Pixabay

Траты россиян в продуктовых магазинах упали до минимума.

Исследовательский холдинг «Ромир» провел анализ потребительского рынка в России. На этот раз специалисты выясняли, сколько россияне в среднем тратят в продуктовых магазинах за единоразовую покупку.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на специалистов, жители России стали тратить на 10 рублей меньше по сравнению с прошлым месяцем. Андрей Милехин, президент «Ромира», объясняет это сезонным фактором. По мнению эксперта, именно снижение цен на фрукты и овощи оказало наибольшее влияние.

В исследовании холдинга участвовали пятнадцать домохозяйств, сорок тысяч граждан и двести двадцать городов страны с населением более десяти тысяч человек.

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