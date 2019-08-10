Витамин А снижает риск возникновения рака кожи

Ученые уверены в пользе регулярного потребления этого витамина.

Под данным исследований ученых из Университета Брауна, витамин А резко снижает риск заболевания раком кожи.

Как сообщает Newsru, в эксперименте были задействованы большие группы мужчин и женщин, за рационом которых пристально наблюдали. Участники заполняли анкеты по питанию, анализ которых привел исследователей к следующему выводу: риск заболеть у группы людей с повышенным потреблением витамина А был на 17% меньше, чем у всех остальных.

Витамин А содержится во многих продуктах, но наибольшей концентрацией обладают кудрявая капуста, морковь и батат.

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