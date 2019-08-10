На 60% выросла популярность лекарств для потенции

Статистика по продажам лекарств и БАДов для потенции. Фото: РБК

Статистика по продажам лекарств и БАДов для потенции. Фото: РБК

В 2019 году россияне покупают на 60% больше препаратов, чем в 2015.

В первой половине текущего года зафиксирована покупка 4,5 млн упаковок препаратов, повышающих потенцию, как сообщает РБК по данным анализа компании DSM Group. Эти цифры в 1,6 раза больше количества проданных лекарств за аналогичный период в 2015 году.

Специалисты из DSM Group объясняют такие перемены снижением цен на препараты данной категории. Тем временем дорожающие БАДы для поддержания эректильной функции становятся все менее востребованными.

Снижение популярности БАДов эксперты связывают с новостями о содержании в них тех же химических веществ, что и в знаменитой «Виагре».

Ранее GazetaSPB сообщила о пенсионерке, которой на 35 тысяч продали БАДы вместо лекарств.