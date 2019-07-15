В Петербурге пенсионерке продали БАДы под видом лекарств за 35 тыс

Мужчина представился врачом одной из крупных клиник Петербурга и ввел женщину в заблуждение относительно имевшихся у нее заболеваний. Фото: pixabay

Мужчина представился врачом одной из крупных клиник Петербурга и ввел женщину в заблуждение относительно имевшихся у нее заболеваний. Фото: pixabay

Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту возможных мошеннических действий в отношении пенсионерки.

В воскресенье, 14 июля, в полицию Петроградского района обратилась местная жительница 1938 года рождения. Она заявила, что тремя днями ранее, неизвестный мужчина представился врачом одной из крупных клиник Петербурга и ввел женщину в заблуждение относительно имевшихся у нее заболеваний. После чего он продал доверчивой пенсионерке биологически активную добавку (БАД) под видом лекарств за 35 тысяч рублей, передали Gazeta.SPb в пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего и разыскивает злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка из Ленобласти недосчиталась 100 тысяч после визита неизвестных. Пенсионерка из Ленобласти обратилась в полицию после пропажи денег, которые предположительно украли мошенники.