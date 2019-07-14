Пенсионерка из Ленобласти недосчиталась 100 тысяч после визита неизвестных

Полиция Сланцевского района возбудила уголовное дело по факту кражи.

Пенсионерка из Ленобласти обратилась в полицию после пропажи денег, которые предположительно украли мошенники. Возбуждено уголовное дело, полиция Сланцевского района начала поиск злоумышленников.

Жительница деревни Медвежек (Сланцевский район Ленобласти) обратилась в полицию после пропажи из квартиры 100 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 14 июля. 83-летняя пенсионерка рассказала, что заметила пропажу денег после ухода из дома двух незнакомых. В полиции не уточнили, с какой целью она их впустила.

Возбуждено уголовное дело о краже. В 2017 году в деревне жило всего 47 человек — вероятно, злоумышленники поспешили убраться из нее.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Кировске из квартиры вынесли свыше 1 миллиона рублей.