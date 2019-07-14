Из квартиры в Кировске вынесли свыше 1 млн рублей

Житель Ленобласти рассказал полицейским и о пропаже драгоценностей.

Ночью в квартиру жителя Кировска залез неизвестный. Из помещения пропали деньги и ювелирные изделия.

Житель Ленобласти обратился в полицию в субботу 13 июля. Он рассказал, что злоумышленники проникли в жилище с период с вечера пятницы до полудня субботы — мужчина не ночевал в этой квартире, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 14 июля. Из квартиры вынесли 1 млн 280 тысяч рублей. К тому же неизвестные забрали с собой ювелирные изделия. Общую сумму ущерба в полиции не называют.

Полицейские Кировского района Ленобласти возбудили дело о краже в особо крупном размере. Злоумышленников уже начали искать.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге мужчина забыл сумку с 6 млн рублей.