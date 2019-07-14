Петербуржец забыл в метро сумку с 6 миллионами рублей

Мужчина получил багаж назад, но денег в нем уже не оказалось.

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию после пропажи у него крупной суммы денег. Мужчина оставил в метро сумку с деньгами, а назад получил уже без них.

Петербуржец оставил багаж около 19:45 на станции метро “Площадь Александра Невского-2” в субботу 13 июля, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В сумке лежали 6 млн рублей и документы. Позже ее нашли другие пассажиры метро и отдали мужчине, но денег в ней уже не было.

Сейчас полиция ведет проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего. Возможно, сотрудникам полиции Петербурга придется попросить у работников метрополитена записи с камер видеонаблюдения.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что с женщины в Таврическом саду Петербурга сняли кольца.