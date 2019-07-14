С женщины сняли кольца в туалете в Таврическом саду

Сумму ущерба жительница Петербурга оценила в 3 млн рублей.

Женщина обратилась в полицию после пропажи колец за 3 миллиона рублей, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга 14 июля. 39-летняя жительница Петербурга рассказал полиции, что неизвестный похитил их в женском туалете “Ленинград центра”.

Хищение имело место с 23:00 до 23:10 13 июля в здании на Потемкинской улице, дом 4 — это адрес “Ленинград центра”, культурно-развлекательного комплекса в Таврическом саду. Женщина пришла в центр на представление. В полиции не уточняют обстоятельства хищения и пока не возбудили уголовное дело. Неясно, то ли злоумышленник тайком снял кольца, так что женщина этого не заметила (кража), то ли силой их отнял (грабеж). Нанесенный ущерб гражданка оценила в 3 млн рублей, передают в полиции Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Бастрыкин узнал о мошенничестве под видом курсов финансовой грамотности.