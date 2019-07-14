Бастрыкин узнал о мошеннических курсах финансовой грамотности

Клиенту сообщают о потере средств при гарантии выгодных вложений. Фото: pixabay.com
Клиенту сообщают о потере средств при гарантии выгодных вложений. Фото: pixabay.com

Главе СК предложили заняться хулиганствами на железной дороге.

Женщина из Петербурга рассказала главе СК РФ Александру Бастрыкину о мошенничестве под видом курсов финансовой грамотности. Фирма обещает выгоду тем, кто отправил деньги на брокерский счет, но после нового пополнения деньги списывают, а участникам говорят, что средства утрачены.

Жительница Северной столицы рассказала, что в полицию не хотят принимать заявление, передала слова жертвы представитель СК Светлана Петренко.

Бастрыкину пожаловались и на медицинский центр, где по кредитным договорам лечения не исполняют услуги, и обратились с вопросами по поводу хулиганства на железной дороге: глава филиала “Федеральной пассажирской компании” предложил именно Следственному комитету заниматься такими случаями.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у актрисы сериала “Сладкая жизнь” украли бриллиант.

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