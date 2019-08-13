В Петербурге раскрыли кражу каршерингового авто

Заявление об угоне ранее сданного в аренду автомобиля поступило в транспортную полицию.

Гражданин сообщил, что сдал авто в аренду в срок на семь суток,однако по истечению времени так и не получил автомобиль назад.

По горячим следам полицейские задержали двоих: 36-летнюю жительницу Ленинградской области и её знакомого 35-ти лет. По версии полицейских, женщина намеренно взяла автомобиль в аренду, намереваясь в дальнейшем передать его компаньону, после чего сообщить об угоне транспортного средства.

Задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и вымогательство, сообщают в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Следователи Санкт-Петербургского линейного отдела МВД РФ на водном транспорте возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

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