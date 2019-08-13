Жестокий священник отстранен от службы

Запрет будет действовать один год.

Нашумевшее видео с крещения, где священник жестоко обращается с младенцем, принесло плоды. Иегумен Фотий, главный герой записи, отстранен от службы на 12 месяцев и выведен за штат. Такова реакция епархии, как сообщают СМИ.

Инцидент с жестоким крещением произошел в Гатчине в здании Мариенбургской церкви. Обряд был записан на камеру, где видно, как священнослужитель насильственно и агрессивно окунает ребенка в воду с головой. Мать младенца не дожидается конца процедуры и набрасывается на священника.

Глава Гатчинской епархии, по данным РИА Новости, приносит свои извинения семье пострадавшего ребенка и надеется, что это событие не повлияет негативно на духовную жизнь малыша.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, как иегумен Фотий объяснил свое поведение.