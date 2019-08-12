Священник объяснил жестокость по отношению к ребенку

Священник объяснил жестокость по отношению к ребенку
Кадры с видео. Фото: Газета.ru

Иегумен Фотий дал комментарий по поводу своей жестокости.

По словам служащего, он все выполнял согласно священному писанию, в котором при крещении требуется троекратное погружение младенца в воду с головой. На записи, опубликованной РИА Новости священнослужитель назвал семью ребенка неосведомленной и невоцерковленной.

Иегумен Фотий считает, что беспокойство матери и ее желание осветить событие вызвано скукой и бездельем. Также священник объясняет, что процедура крещения всегда тяжело переносится детьми.

Напоминаем, что обряд проводился в Мариенбургской церкви. В скором времени после его окончания в соцсетях появилось видео, на котором священник жестко и насильственно погружает ребенка в воду.

Ранее GazetaSPB сообщила о преступнике, который под видом священника украл 3 млн рублей.

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