Преступник под видом священника украл у бизнесмена 3 миллиона рублей в Ленобласти

Неизвестный, выдав себя за церковного служителя, похитил денежные средства в помещении одного из банков в городе Кириши. Фото: pixabay

Неизвестный, выдав себя за церковного служителя, похитил денежные средства в помещении одного из банков в городе Кириши. Фото: pixabay

Мужчина под видом служителя церкви похитил у гендиректора одной из коммерческих фирм в Ленинградской области 3 миллиона рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 10 августа 40-летний потерпевший обратился в полицию с заявлением о том, что накануне, 9 августа, неизвестный, выдав себя за церковного служителя, похитил у него денежные средства в помещении одного из банков на проспекте Ленина в городе Кириши.

По факту совершенного преступления проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов проводят операции по розыску и задержанию злоумышленника.

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