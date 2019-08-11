После грубого крещения в Гатчине священника отстранили от богослужений

Священника не отстранили от службы, а наложили временную меру. Фото: vk.com/missvikiss

Священника не отстранили от службы, а наложили временную меру. Фото: vk.com/missvikiss

После жесткого крещения ребенка в Гатчине священника отстранили от проведения богослужения и таинств. Крещение проходило Мариенбургской церкви, процесс сняли на видео присутствующие.

Священником, который находится в центре скандала, является отец Фотий Нечепоренко. Как сообщает «Мойка78», ранее на священника уже поступали жалобы, но до последнего случая в Ленобласти, они считались «незначительными».

Секретарь Гатчинской епархии отец Владимир Глазунов заявил, что все, кто видел видеозапись с участием священника, находятся в состоянии шока. А также подчеркнул, что Нечепоренко от службы не отстранили, а наложили временные ограничения.

Окончательное решение в отношении священника будет принято после изучения деталей произошедшего.

Ранее в GazetaSpb сообщали, что видео с жестким крещением в Гатчинской церкви распространяется по Интернету.