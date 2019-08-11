Видео жесткого крещения в Гатчине распространяется по Интернету

Видео жесткого крещения в Гатчине распространяется по Интернету
Видео набрало 261 тысячу просмотров всего за 8 часов. Фото: скриншот видео https://vk.com/missvikiss

Мать ребенка подала заявление в полицию из-за ссадин на теле мальчика.

Священник в Гатчине жестко крестил ребенка. Видео из Мариенбургской церкви опубликовали в социальной сети и сейчас оно стремительно распространяется по Интернету.

Жительница Гатчины Виктория опубликовала видеозапись таинства на своей странице в соцсети “ВКонтакте” в воскресенье 11 августа. Не уточняется, когда именно произошло само крещение. Жительница Гатчины рассказала, что таинство проводили платно, но после обряда у младенца остались на теле ссадины и ушибы. На видео священник действует, по мнению женщины, слишком жестко: девушка пытается отобрать у клирика ребенка, но тот хочет закончить начатое.

Мать ребенка написала заявление в полицию. Сейчас видео набрало 261 тысячу просмотров всего за 8 часов — вероятно, правоохранительные органы Петербурга и Ленобласти не смогут не среагировать на инцидент.

Ранее GazetaSPb сообщила, что представитель РПЦ призвал священников быть скромнее.

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Видео жесткого крещения в Гатчине распространяется по Интернету
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