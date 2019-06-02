Представитель РПЦ призвал священников быть скромнее

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Владимир Легойда считает, что служащий у алтаря должен жить как среднестатический прихожанин.

Своим мнением председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда поделился 2 июня, передает ТАСС. Представитель церкви уверен, что священник должен зарабатывать только благодаря алтарю.

«Вот что ему мы с вами принесли, то у него и есть»,

— рассказал Легойда.

Также он заявил, что священники должны думать, прежде чем садиться в дорогую машину. Легойда уверен, что представители церкви и прихожане должны зарабатывать примерно одинаково.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в РПЦ заявили о проблеме с алкоголем среди верующих. По словам главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, проблема употребления алкогольных напитков среди верующих стала более острой, чем в светском обществе. Он также заявил, что нет никакой «безвредной дозы».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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