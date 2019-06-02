В РПЦ заявили о проблеме с алкоголем среди верующих

В Московском патриархате заявили о наличии проблемы алкогольной зависимости среди верующих Русской православной церкви.

По словам главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, проблема употребления алкогольных напитков среди верующих стала более острой, чем в светском обществе.

Во время встречи с участниками молодежного фестиваля «Православие и спорт», Легойда акцентировал внимание на то, что многие российские новомученики были основателями обществ трезвости и это, добавил он, «то, что для нашей церкви очень актуально».

Он также отметил, что сказки про «безвредные дозы» и про благотворное влияние красного вина – «вранье».

Ранее патриарх Кирилл заявил о том, что Церковь строит по три храма за 24 часа.