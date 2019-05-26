Патриарх Кирилл: Каждый день РПЦ строит три храма

Патриарх Кирилл: прошедшие через годы атеизма поняли, что без Бога ничего не выйдет. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова.

Патриарх Кирилл: прошедшие через годы атеизма поняли, что без Бога ничего не выйдет. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова.

Глава Церкви уверен, что церкви особенно важны в эпоху развитых технологий.

Патриарх Кирилл освятил храм Всех Святых в Страсбурге в воскресенье 26 мая. На церемонии он обратился к верующим, которые пришли на литургию.

По словам предстоятеля РПЦ, Церковь строит по три храма за 24 часа. По его словам, это делают не потому, что Церковь не знает куда тратить деньги. Патриарх считает, что люди, помнящие советское прошлое поняли, что отказываться от Бога не стоит.

Патриарх заметил, что храмы особенно важны в контексте технологического развития человечества.

Храм в Страсбурге начали строить в 2013-ом году на пожертвования. До возведения здания община использовала для служб гараж.

По данным pravmir.ru, на строительство храма на 500 прихожан уходит около 300 млн рублей и до 90 млн на храм на 250 человек. Из бюджета на строительство храмов в Москве выделяется 1 млрд рублей в год.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что жители Екатеринбурга высказались за строительство храма не на территории сквера.