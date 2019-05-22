Жители Екатеринбурга хотят храм, но в другом месте

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Почти 75% опрошенных людей проголосовали за то, чтобы для церкви выбрали новую территорию.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Исследование общественного мнения проводил ВЦИОМ. Выяснилось, что большинство жителей Екатеринбурга хотят сохранить сквер, передает РБК. Некоторые из них уточнили, что хотят новый храм, но в более подходящем месте.

Мэр Александр Высокинский в общем-то согласился с мнением народа – он думает, что перенос стройки может удовлетворить всех. При этом он отметил, что итоги опроса – это еще не окончательное решение. Он также заявил, что можно найти много людей, которым эта идея тоже не понравится.

И такие действительно нашлись. Екатеринбургская епархия считает неправильным проводить опрос «во время обострения ситуации, не дав сторонам предоставить аргументы», передает ТАСС. Представители церкви не признают результатов ВЦИОМ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Екатеринбурге приостановили строительство храма.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
вциом екатеринбург храм
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