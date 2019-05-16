В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Горожан опросят, чтобы понять, каково общественное мнение по данному вопросу.

Об этом стало известно сегодня, 16 мая. Идею о проведении опроса предложил президент России Владимир Путин. Она показалась здравой мэру Екатеринбурга, который приостановил все работы по строительству храма в сквере. Глава города пришел на акцию, где объяснил, что «стройка будет ждать», пока не огласят итоги референдума. Он также заверил, что впредь власти станут внимательнее к мнению местных жителей.

Опрос обещают начать проводить уже в ближайшее время, чтобы результаты были готовы к концу следующей недели.

Напоминаем, что акции протеста проходили несколько дней подряд. Люди собирались у сквера и требовали оставить территорию незастроенной.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что три вечера подряд россияне приходят отстаивать сквер в Екатеринбурге. В результате задержали около 70 человек – несмотря на это, люди не расходились до раннего утра.