Украина выслала из страны российского дипломата

Пенсионеру, который якобы передавал информацию дипломату, повезло ещё меньше. Фото: pixabay.com

Пенсионеру, который якобы передавал информацию дипломату, повезло ещё меньше. Фото: pixabay.com

Служба безопасности Украины убеждена, что российский дипломат получал разведданные от украинского пенсионера.

По информации, приводимой Службой безопасности Украины, житель Львовской области, военный пенсионер, якобы был завербован Россией в 2014-м году, после чего начал сбор информации о положении в стране, армии и правоохранительных органах, которую и передавал российскому работнику консульства во Львове.

На сегодняшний день дипломат уже покинул страну. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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