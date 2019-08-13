Украина выслала из страны российского дипломата

Служба безопасности Украины убеждена, что российский дипломат получал разведданные от украинского пенсионера.
По информации, приводимой Службой безопасности Украины, житель Львовской области, военный пенсионер, якобы был завербован Россией в 2014-м году, после чего начал сбор информации о положении в стране, армии и правоохранительных органах, которую и передавал российскому работнику консульства во Львове.
На сегодняшний день дипломат уже покинул страну. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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