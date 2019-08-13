Украина: Крым не получит воду из Днепра

Если в кране нет воды, то жители Крыма теперь знают, кого винить. Фото: pixabay.com

Если в кране нет воды, то жители Крыма теперь знают, кого винить. Фото: pixabay.com

Представитель Зеленского заявил, что переговоры с Москвой по вопросу подачи в Крым днепровской воды невозможны.

По мнению представителя украинского президента Антона Кориневича, которое он опубликовал на своей странице в Facebook, Украина имела полное право прекратить поставки пресной воды в Крым.

Ни Днепр, ни шлюзы канала, по которому из Днепра в Крым текла вода, на территории Крыма не находятся, написал Кориневич. Из этого, по его мнению, следует полное право украинской стороны распоряжаться водными ресурсами Днепра так, как ей заблагорассудится.

Заключение договора между Россией и Украиной по вопросу поставок воды в Крым, также невозможны, так как последняя считает первую оккупантом. Кроме того, «Крым это Украина», ритуально завершил своё высказывание представитель Зеленского.

Пресной воды, по его мнению, жителям Крыма вполне хватает.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Васильевском острове (которому, в отличие от Крыма, пресной воды точно хватает) установят новый светофор.