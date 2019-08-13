Новый светофор установят на Васильевском острове

Новый светофор установят на Васильевском острове
Ранее нерегулируемый пешеходный переход сделают регулируемым. Фото: pixabay.com

Перекресток Малого проспекта Васильевского острова и Парусной улицы обустраивается в соответствии с современными требованиями.

Как рассказали в СПБ ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», на перекрестке были установлены пешеходные занижения для маломобильных граждан, нанесена дорожная разметка и установлен светофорный пост с устройствами звукового и голосового сопровождения.

Необходимость данного светофора обосновываю необходимостью улучшения условий пешеходных потоков и обеспечением доступа к Горному университету.

Светофор планируется подключить к электросети в октябре текущего 2019-го года.

Тем временем в Ленинградской области идёт ремонт мостов — о чём ранее писала GazetaSPb.

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