В Ломоносовском районе на год ограничат движение авто

Ремонт моста через реку Шингарку в районе деревни Низино на год сделает недоступной эту переправу для автомобилистов.

Мост будет закрыт для проезда авто с 10 сентября 2019 года. Как сообщили в правительстве Ленинградской области, он располагается на региональной дороге «Новый Петергоф — Низино — Сашино». Заказчиком выступил ГКУ «Ленавтодор».

По планам, после завершения ремонта опоры моста смогут выдержать нагрузку до 80 тонн на ось транспортного средства (в условиях постоянного потока машин — до 20 тонн). Объезд ремонтируемого объекта возможен по второму участку трассы «Новый Петергоф — Низино — Сашино», либо по дороге «Марьино — Ольгино — Сашино».

Всего в текущем году будут ремонтироваться десять областных мостов.

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