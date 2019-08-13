В Ломоносовском районе на год ограничат движение авто

В Ломоносовском районе на год ограничат движение авто
Причина ограничений - ремонт моста. Фото: lenobl.ru

Ремонт моста через реку Шингарку в районе деревни Низино на год сделает недоступной эту переправу для автомобилистов.

Мост будет закрыт для проезда авто с 10 сентября 2019 года. Как сообщили в правительстве Ленинградской области, он располагается на региональной дороге «Новый Петергоф — Низино — Сашино». Заказчиком выступил ГКУ «Ленавтодор».

По планам, после завершения ремонта опоры моста смогут выдержать нагрузку до 80 тонн на ось транспортного средства (в условиях постоянного потока машин — до 20 тонн). Объезд ремонтируемого объекта возможен по второму участку трассы «Новый Петергоф — Низино — Сашино», либо по дороге «Марьино — Ольгино — Сашино».

Всего в текущем году будут ремонтироваться десять областных мостов.

Ранее GazetaSPb писала, что семи голландским таксам не суждено попасть на московскую выставку.

ленобласть мост ремонт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Троицком мосту из-за ДТП образовалась большая пробка
Жестокий священник отстранен от службы
Украина: Крым не получит воду из Днепра
На Балтийском бульваре запустят электробус с динамической зарядкой
Милонов прокомментировал видео Ольги Бузовой
Новый светофор установят на Васильевском острове
Кудровский проезд проверят перед запуском нового автобусного маршрута
В Ломоносовском районе на год ограничат движение авто