Семи голландским таксам запретили въезд в Россию

Таксам, направляющимся на выставку в Москву, запретило въезд Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Задержали собак на российско-латвийском пропускном пункте «Бурачки» — их перевозили на автомобиле, рассказали в Россельхознадзоре.
Продемонстрировать своих собак на выставке в Москве государственным инспекторам помешало отсутствие у них необходимых документов. В частности, были нарушены ветеринарные требования о наличии отметки компетентного органа, подтверждающей прохождение собаками клинического осмотра в течение пяти дней перед отправкой.
Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге была раскрыта кража каршерингового автомобиля.