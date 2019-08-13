Семи голландским таксам запретили въезд в Россию

Золотая медаль пока собакам не светит. Фото: ursn.spb.ru

Золотая медаль пока собакам не светит. Фото: ursn.spb.ru

Таксам, направляющимся на выставку в Москву, запретило въезд Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Задержали собак на российско-латвийском пропускном пункте «Бурачки» — их перевозили на автомобиле, рассказали в Россельхознадзоре.

Продемонстрировать своих собак на выставке в Москве государственным инспекторам помешало отсутствие у них необходимых документов. В частности, были нарушены ветеринарные требования о наличии отметки компетентного органа, подтверждающей прохождение собаками клинического осмотра в течение пяти дней перед отправкой.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге была раскрыта кража каршерингового автомобиля.