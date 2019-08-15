Тренерский разнос заставляет команду играть лучше

Негативные эмоции повышают мотивацию — до определенного момента.

Американские психологи выясняли, насколько речь тренера команды в перерыве между отрезками игры влияет на игроков. Чем жестче наставник критиковал подопечных, тем лучше они играли.

Ученые занимались спортивным исследованием, взяв за объект баскетбол, сообщает MedicalXpress 16 августа. Они попросили свыше 50 тренеров записать на пленку то, что происходило в раздевалке в перерыве между периодами игры. Всего им удалось получить мотивационные речи на 304 играх 23 команд. Исследователи оценивали, какие эмоции выражал тренер — позитивные или негативные.

Результаты оказались интересными: во-первых, команда, которую жестче отчитывали в раздевалке, почти всегда лучше играла после этого. Во-вторых, те, кого ругали совсем жестко — то есть с матом и бросанием стульев — наоборот теряли мотивацию и начинали играть хуже.

Авторы исследования считают, что силу негативных эмоций и их полезность недооценивают, но заявляют, что спортивные тренеры — а также руководители в целом — должны чувствовать меру.

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