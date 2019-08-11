Ученые выяснили, что сон оптимистов крепче, чем у пессимистов

Связь между качеством сна и позитивным настроем установили ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США). Оказалось, что сон оптимистов отличается пессимистов.

Оптимистичный настрой является внутренним убеждением, что в ближайшем будущем все будет хорошо. Такой настрой напрямую влияет на поддержание здорового образа жизни человека.

«Недосып связан с различными проблемами, например с развитием ожирения, гипертензии и других смертельно опасных заболеваний», — сообщает Росальба Эрнандес, ведущий автор исследования.

Как сообщает «РИА Новости», ученые провели исследование, в результате которого были обследованы 3,5 тысячи людей в возрасте от 32 лет до 51 года. У испытуемых определили уровень оптимизма, состояние здоровья, а также наличие признаков депрессии.

В завершении испытания специалисты пришли к выводу, что оптимисты спят значительно лучше. Длительность их сна обычно составляет от 6 до 9 часов, а проблемы с засыпанием встречаются на более 70% реже, чем у пессимистов.

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