Ученые опровергли миф о влиянии кофе на качество сна

Они убеждены, что чашка горячего напитка за несколько часов до сна не оказывает влияние на качество отдыха.

Исследование провели американские ученые, которые следили за изменениями режима дня нескольких сотен людей на протяжении 14 лет. Результатами работы они поделились с газетой The Daily Telegraph.

Экспертов интересовало, влияют ли алкоголь, никотин и кофе на качество сна человека. Для этого они наблюдали за 800 людьми, которые имели одну из привычек. Большинство людей за день употребляли кофеин – в кофе или же чаи. Это никак не влияло на их ночной отдых.

При этом людьми, употребляющие алкоголь или никотин, недосыпали в среднем 42 минуты. Так что выпить чашку бодрящего напитка порой лучше, чем покурить или злоупотреблять спиртным.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые рассказали, как кофе помогает в похудении. Группа специалистов из Ноттингемского университета выяснила, что даже одна выпитая чашка кофе за день помогает в процессе похудения.