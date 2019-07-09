Ученые рассказали как кофе помогает в похудении

Даже одна чашка в день помогает при похудении. Фото: Pixabay

Даже одна чашка в день помогает при похудении. Фото: Pixabay

Британским ученым удалось выяснить в результате длительных исследований как именно кофе влияет на похудение.

Группа специалистов из Ноттингемского университета выяснила, что даже одна выпитая чашка кофе за день помогает в процессе похудения.

Причиной этого названо благоприятное влияние кофе на «бурый жир». Именно он фактически является механизмом избавления от лишнего веса.

Бурый жир является одним из двух типов жировой ткани, которая есть у человека и прочих млекопитающих. Основной его функцией является выработка тепла при сжигании калории. Таким образом организм обеспечивает необходимую ему энергию.

Ученые установили, что именно кофе стимулирует выработку бурого жира, что помогает людям худеть.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что найден продукт, помогающий в похудении без вреда.