Найден продукт, помогающий в похудении без вреда

Вещества, входящие в состав шелухи данного продукта, помогают преобразовывать жировые клетки в бурые.

Ученые раскрыли несколько занимательных особенностей такого продукта как какао-бобы. Речь идет о шелухе какао-бобов, которая обладает полезным свойством.

Как пишет издание vlg-media, в шелухе данного продукта содержатся некоторые вещества, которые облегчают процесс похудения. Ученые из Соединенных Штатов Америки выяснили, что в шелуху какао-бобов входят вещества, которые преобразовывают жировые клетки в бурые.

Данное явление помогает обмену веществ человека работать более эффективно и быстро, тем самым ускоряется процесс похудения, что помогает в борьбе с ожирением.

Кроме того, установлено, что фенольные соединения из какао-бобов могут снизить риск появления инсульта и развития диабета.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мороженое на завтрак улучшает работу мозга.