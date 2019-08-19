Байкеры и полумарафон помешают водителям Петербурга

Культурная жизнь остановит автомобильную вокруг Манежной площади.

Новая неделя в Санкт-Петербурга принесет новые транспортные ограничения из-за культурных событий в центре города. Водителям ограничат проезд из-за байкеров и полумарафона.

Фестиваль “Фотостолица” закроет движение по Караванной от Белинского до Манежной на 3 дня — с полуночи 22 августа до 10 утра 25 августа, сообщили в КРТИ Санкт-Петербурга 19 августа.

С четверга до 7 часов утра 26 августа запретят движение вокруг Манежной — Кленовой и Итальянской улиц. Парковку на этих проездах заблаговременно ограничат.

“День русской музыки” закроет Инженерную со стороны площади Искусств с 8 часов 23 августа и 10 часов 26 августа.

Полумарафон «Балтийский шторм WRF» приведет к ограничения в Приморском районе Петербурга 25 августа. С 8 часов до 13 часов автомобилисты не смогут проехать по Парашютной, Шуваловскому, дороге в Каменку.

Ранее GazetaSPb сообщила, что мост под Лугой закрыли из-за большегрузов.