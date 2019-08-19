Мост под Лугой закрыли для проезда из-за хитрых большегрузов

Пока что у моста стоят запрещающие знаки, его придется объезжать через Невежицы. Фото: дорожный комитет ЛО

Пока что у моста стоят запрещающие знаки, его придется объезжать через Невежицы. Фото: дорожный комитет ЛО

Замена деревянного настила займет у рабочих Ленобласти около 2 недель.

Грузовики довели мост в Лужском районе Ленобласти до плачевного состояния. Настил решили поменять, а до тех пор переправу закроют для проезда.

Самосвалы и тяжелые фуры превратили переход в решето, рассказали GazetaSPb в дорожном комитете Ленобласти 19 августа. Мост имеет длину в 20 м и расположен на 6-ом км трассе Киевское шоссе — Домкино — Бутковичи. Большегрузы вообще-то не имеют права проезжать по нему, но используют переправу как объезд федеральной трассы “Платон”, за которую нужно платить.

Пока что у моста стоят запрещающие знаки, его придется объезжать через Невежицы. Работы над настилом обещают закончить за 2 недели.

Ранее GazetaSPb сообщила, что дороги Ленинградской области решили закрыть для большегрузов на выходные.