Дороги Ленобласти закроют для большегрузов на выходные

Ограничение касается машин тяжелее 3,5 т, но есть исключения — и их довольно много.

По выходным большегрузы перестанут пускать на дороги Ленинградской области, сообщили Gazeta.SPb в региональном правительстве 29 мая. До самого конца лета с 3 часов дня в пятницу до полуночи воскресенья машины весом более 3,5 т не смогут законно ездить по дорогам, согласно постановлению дорожного комитета.

Из правила есть исключения: так, ограничения не действуют для туристических автобусов. На дороги пустят бетономешалки, технику для ремонт и прокладки дорог, машины экстренных служб, военные автомобили, сельскохозяйственную технику и грузовые автомобили с животными, топливом, едой, почтой и удобрениями.

Обычно дороги закрывают, чтобы поберечь дорожное покрытие — но в региональном правительстве учли еще и то, что из-за грузовиков дачникам тяжелее проехать.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленинградской области обустроят экологические тропы.