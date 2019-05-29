Дороги Ленобласти закроют для большегрузов на выходные

Запрет будет действовать до конца лета. Фото: pixabay.com
Запрет будет действовать до конца лета. Фото: pixabay.com

Ограничение касается машин тяжелее 3,5 т, но есть исключения — и их довольно много.

По выходным большегрузы перестанут пускать на дороги Ленинградской области, сообщили Gazeta.SPb в региональном правительстве 29 мая. До самого конца лета с 3 часов дня в пятницу до полуночи воскресенья машины весом более 3,5 т не смогут законно ездить по дорогам, согласно постановлению дорожного комитета.

Из правила есть исключения: так, ограничения не действуют для туристических автобусов. На дороги пустят бетономешалки, технику для ремонт и прокладки дорог, машины экстренных служб, военные автомобили, сельскохозяйственную технику и грузовые автомобили с животными, топливом, едой, почтой и удобрениями.

Обычно дороги закрывают, чтобы поберечь дорожное покрытие — но в региональном правительстве учли еще и то, что из-за грузовиков дачникам тяжелее проехать.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленинградской области обустроят экологические тропы.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
авто выходные грузовики дороги ленобласть ограничения движения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые: в реках по всему миру слишком много антибиотиков
При массовом ДТП на Народного Ополчения иномарка повалила столб и перекрыла ...
Актеру Панину выписали штраф 59 тысяч рублей за курение в самолете
Петербуржцы жалуются на кучу мусора в Тучковом переулке
Беглов озвучил план строительства метро в Кудрово
Новоселы Полюстрово будут жить со свалкой до конца 2019 года
На Зины Портновой забил мощный фонтан после прорыва трубы (видео)
Дороги Ленобласти закроют для большегрузов на выходные