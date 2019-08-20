Ученые нашли объяснение таинственным кругам на полях

Знаки на полях оставлены не инопланетянами, а природой. Фото: Pixabay

Знаки на полях оставлены не инопланетянами, а природой. Фото: Pixabay

«Инопланетные» знаки на сельскохозяйственных полях оставлены вовсе не инопланетянами, убеждены ученые.

Разные геометрические фигуры, которые со временем появляются на сельскохозяйственных полях может объяснить современная наука. Вопрос о таинственных знаках волновал жителей земли с давних времен. Впервые об этом упоминается в XVII веке, а к XXI накопилось больше 9 тысяч сообщений на эту тему. Кстати говоря, преимущественное большинство из них поступали от жителей Великобритании.

Американские ученые изучили десятки фигур и пришли к выводу: большинство фигур возникли после образование микроторнадо, которые для южной Англии, например, считаются обычным явлением. Вращающийся воздух придавливает растения, так появляются большие фигуры.

Что касается «инопланетных» огней, такие торнадо обладают энергетическим зарядом, поэтому пыль ,попавшая внутрь может излучать свет.

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