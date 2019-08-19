Загадочная болезнь поразила любителей «вейпа»

Возможно, электронные сигареты не так безопасны, как считалось. Фото: pixabay.com

Возможно, электронные сигареты не так безопасны, как считалось. Фото: pixabay.com

Центр по контролю и профилактике США озабочен странной болезнью, эпизоды которой вспыхивают по всей стране.

Симптомы включают в себя кашель, боль в груди, одышку, лихорадку, диарею и пищевые расстройства. Нарушения дыхания достаточно серьёзны и обычно требуют интубации — а в некоторых случаях и госпитализации, говорится на сайте департамента здравоохранения Нью-Йорка.

Причина болезни до сих пор не ясна и, судя по всему, не является инфекцией. Единственное общее (кроме симптомов у всех заболевших — они регулярно курили электронные сигареты. Специфического лечения также нет, используется поддерживающая терапия.

Летальных случаев пока, к счастью, не наблюдалось.

Ранее GazetaSPb сообщала, что сирийская армия освободила ранее захваченный террористами город в провинции Идлиб.