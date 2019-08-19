Турецкое оружие не помогло боевикам — Хан-Шейхун взят

Войска Дамаска вошли в город Хан-Шейхун, который находился под властью террористов с 2014-го года.

По информации Al Mayadeen, верные Асаду подразделения находятся в 2 километрах от шоссе Хама-Алеппо. В настоящий момент ими контролируется как территория города, так и господствующие точки вокруг него. Армия занята подавлением снайперов.

Видео: ТК «Звезда».

Последним шансом боевиков была турецкая бронеколонна, на полной скорости шедшая в город с подкреплениями для боевиков, о чём мы писали ранее. Тем не менее, авиация Сирии нанесла по ней удар, а когда в воздухе появились самолёты Военно-космических сил России, турки были вынуждены остановиться.

Со взятием города линии снабжения терористических группировок оказались перерезаны за счёт взятия под контроль международной трассы «Дамаск — Алеппо» к северу от Хан-Шейхуна, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.

Как передаёт «Коммерсант» со ссылкой на «Сирийскую обсерваторию по правам человека», десятидневный штурм города унёс жизни 160 проправительственных военных и 40 нонкомбатантов.

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