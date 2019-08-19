Роскомнадзор нашёл в статье «Медузы» пропаганду наркотиков

Роскомнадзор нашёл в статье &#171;Медузы&#187; пропаганду наркотиков
Идеи "наркопросвета" Роскомнадзор не поддерживает. Фото: meduza.io

Издание ранее опубликовало статью, посвящённую распространённым мифам о наркотиках и степени их достоверности. Роскомнадзору, однако, не понравились подзаголовки материала.

«Экспертами МВД РФ установлено, что названия разделов статьи сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.

Подзаголовки материала построены по принципу «миф — степень его истинности». К примеру:

«Избавиться от зависимости навсегда нельзя — даже «чистый» может сорваться. Это правда, но лечение необходимо».

Приводить их все мы, по понятным причинам, не можем. В частности, в статье со ссылкой на экспертов, опровергаются идеи о том, что лучший способ вылечить наркомана — это привязать его к кровати, или возникновение физической зависимости после единичного приёма препарата.

По закону издание обязано удалить запрещённую информацию в течение суток. «Медуза» поступила проще — закрыв доступ к материалу для российских ip-адресов.

Меж тем, эксперты указывают, что ситуация с «наркопросветом» весьма неоднозначна. С одной стороны, некоторые из бытующих мифов вредны — так, юноша, которому всегда говорили, что единожды употреблённая сигарета с марихуаной приведёт к зависимости, случайно попробовав её обнаружит, что это не так. После чего может решить, что ложью является вообще вся информация о вреде наркотиков. С другой, «яркие» заголовки статей могут привлечь внимание людей, которые не вчитываются в материал и сформировать убеждение в безвредности запрещённых веществ. По мнению психиатра-нарколога Виктора Шеина, здесь всегда существует опасность романтизации наркомании.

«На мой взгляд, об этом лучше говорить только с группами риска. И там уже серьёзно описывать все реальные последствия, не пытаясь запугать или бесплодно обнадёжить. В прочей медиасфере чем меньше информации по вопросу запрещённых веществ, тем лучше», — сказал он в разговоре с корреспондентом GazetaSPb.

А в Петербурге, тем временем, проходит «День Тельняшки» — как писала GazetaSPb, он весьма однозначен, но от этого не менее замечателен.

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