«Нас много, и мы в тельняшках»: В Петербурге отмечают День Тельняшки

Император Николай II, царевич Алексей, матросы и офицеры императорского флота. И все в тельняшках. Фото: pravoslavie.ru

Император Николай II, царевич Алексей, матросы и офицеры императорского флота. И все в тельняшках. Фото: pravoslavie.ru

145 лет назад тельняшка прочно заняла место в обмундировании матросов флота Российской Империи.

Тельняшке — 145 лет. По этому поводу в Северной столице с 17 августа и по сегодняшний день проводятся самые различные мероприятия. Так, все выходные в парке имени Бабушкина проходили народные гуляния, играла музыка и велись мастер-классы по росписи тарелок. Активное участие в празднествах принял знаменитый ледокол-музей «Красин», где матросы в тельняшках устраивали конкурсы на морскую тематику и проводили экскурсии, сообщает Питер.ТВ.

Впрочем, основную лепту в празднование внесли члены известной арт-группы «Митьки». Ещё бы, ведь тельняшка это, буквально, их униформа и отличительная форма одежды её с 80-х годов прошлого века. Они же, кстати, сшили огромную тельняшку, в которую легко влезет семь и больше человек, находящуюся сегодня в Центральном Военно-морском музее (посетители могут примерить). Там же на днях открылась выставка «Тем, кто в тельняшке, никакие тяготы не тяжки», посвящённая истории этого предмета одежды.

Сегодня, 19 августа гуляния возобновились — в Петропавловской крепости проходит концерт и мастер-классы, а «Митьки» под руководством Дмитрия Шагина поднимут флаг с изображением тельняшки.