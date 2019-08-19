«Нас много, и мы в тельняшках»: В Петербурге отмечают День Тельняшки

145 лет назад тельняшка прочно заняла место в обмундировании матросов флота Российской Империи.
Тельняшке — 145 лет. По этому поводу в Северной столице с 17 августа и по сегодняшний день проводятся самые различные мероприятия. Так, все выходные в парке имени Бабушкина проходили народные гуляния, играла музыка и велись мастер-классы по росписи тарелок. Активное участие в празднествах принял знаменитый ледокол-музей «Красин», где матросы в тельняшках устраивали конкурсы на морскую тематику и проводили экскурсии, сообщает Питер.ТВ.
Впрочем, основную лепту в празднование внесли члены известной арт-группы «Митьки». Ещё бы, ведь тельняшка это, буквально, их униформа и отличительная форма одежды её с 80-х годов прошлого века. Они же, кстати, сшили огромную тельняшку, в которую легко влезет семь и больше человек, находящуюся сегодня в Центральном Военно-морском музее (посетители могут примерить). Там же на днях открылась выставка «Тем, кто в тельняшке, никакие тяготы не тяжки», посвящённая истории этого предмета одежды.
Сегодня, 19 августа гуляния возобновились — в Петропавловской крепости проходит концерт и мастер-классы, а «Митьки» под руководством Дмитрия Шагина поднимут флаг с изображением тельняшки.
Напомним, что тельняшка стала частью уставного обмундирования матроса российского флота в 19 августа (по старому стилю) 1874 года. Использовали их и раньше, но тогда желающим приходилось покупать их за счёт жалования.
«Рубаха вязаная из шерсти пополам с бумагой; цвет рубахи белый с синими поперечными полосами, отстающими одна от другой на 1 вершок. Ширина синих полос 1/4 вершка…», — так описывалась тельняшка в «Положение о довольствии команд Морского ведомства по части обмундирования и амуниции», подписанном Императором Александром Вторым.
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