Хотят в клуб: Зеленский попросил Израиль признать «Голодомор» геноцидом

Глава Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голод, произошедший в УССР 1930-х годов, актом геноцида украинского народа.

Соответствующее заявление он сделал на брифинге после переговоров между лидерами двух стран.

«Я обратился к израильской стороне с призывом признать «голодомор» актом геноцида украинского народа», — объявил глава Украины.

По его словам, после окончания переговоров он в компании израильского коллеги посетит Бабий Яр, где почтит память жертв массовых убийств, совершённых нацистами во время Второй Мировой Войны (термин «Великая Отечественная» с некоторых пор на Украине не в моде).

Напомним, в начале 1930-х годов массовый голод в Советском Союзе (в украинской историографии — «Голодомор») охватил практически всю страну и привёл к смерти 2-8 миллионов человек. Среди историков до сих пор нет единого мнения о причинах трагедии: так, называются ошибки в ходе коллективизации, приведшие к спаду сельхозпроизводства; массовая индустриализация, буквально высосавшая весь хлеб из села; разгром и высылку крупных кулацких хозяйств, являвшихся основными производителями хлеба в тот момент, когда колхозная система ещё не могла обеспечить продовольственную безопасность, а также природные катаклизмы.

Украинской историографии здесь, однако, проще — главной причиной голода, по мнению исторического мейнстрима сопредельного государства являлась ненависть Советской власти к украинцам и желание их убить. Официально такая позиция была зафиксирована в 2006-м году, когда при Викторе Ющенко Верховной Радой был принят закон, установивший понятие «Голодомора» как геноцида украинцев.

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