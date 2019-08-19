Заборы на Новосмоленской набережной размножатся по Петербургу

Пешеходные ограждения на набережных могут появиться в Петербурге. Цель — не допустить срыва в воду излишне восторженных граждан. Образцом для подобных ограждений может стать Новосмоленская набережная.

О том, что такие ограждения могут появиться, сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры правительства Петербурга. На данный момент неизвестно, где и когда установят ограждения, однако, как пишет «Мойка78«, со ссылкой на мнение жителей города, сегодня опасность исходит от таких территорий как набережная реки Оккервиль, берега Екатерингофки, набережных Пряжки, Монастырки и Средней Невки. Немногим лучше и ситуации на набережных Мартынова и Кронверкской.

Впрочем, как уточнили изданию в комитете по градостроительству и архитектуре, далеко не везде установка заграждений возможна законодательно, так как чтобы поставить забор, территория должна быть частью улично-дорожной сети.

Так, абсолютно не светят решетки Кронверкской набережной, набережной Мартынова и побережью Елагина острова.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Лесопилка угрожает разрушением и созданием опасной дорожной обстановки на трассе в районе границы с Эстонией.